‘La Locandiera’ di Carlo Goldoni in scena al Nuovo Teatro San Prospero di Reggio

Sabato 22 febbraio ore 21.00 la compagnia Teatro San Prospero diretta da Erika Patroncini andrà in scena con ‘La Locandiera’ di Carlo Goldoni.

Le maschere, intese come personaggio, hanno una storia e una tradizione lunga che si tramanda da migliaia di anni. Dalla maschera atellana, ai giorni nostri, passando attraverso la Commedia dell’Arte, i caratteri sono sempre precisi, ben individuabili e soprattutto veritieri. Con il passaggio dalla Commedia dell’Arte al teatro goldoniano c’è stato un profondo e netto cambiamento nella scrittura e nella rappresentazione della società: ogni personaggio, e ogni maschera, ha infatti l’intento di raccontare il proprio ceto sociale.

I personaggi e le maschere sono dunque realmente esistenti, come la figura stessa della nostra locandiera La donna descritta non può, dunque, provenire solamente dall’ immaginazione e l’autore non può di certo essere riuscito a vedere la condizione della donna manager del nostro tempo. Come una donna emancipata dei tempi odierni, infatti, Mirandolina è un personaggio forte, autoritario, che forse causa la morte del padre, con una gran voglia di vivere e di giocare.

Tutti i personaggi indossano maschere ben caratterizzate: il Conte e il Marchese sono due buffoni che rispecchiano l’alta società decaduta, il cavaliere ipocrita e ingannevole mente soprattutto a sé stesso, e infine il cameriere Fabrizio rispecchia il popolo.

Quest’ultimo grazie alla sua natura, è indubbiamente il personaggio più crudo e di conseguenza più sincero e onesto di tutta la vicenda.

Info e prenotazioni: 0522/439346 – WA 342 1791236 – biglietteria@teatrosanprospero.it