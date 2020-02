Interesse a Fiorano per il seminario su scuola e sviluppo sostenibile

E’ stato accolto con grande interesse il seminario di formazione “La nostra scuola motore di sviluppo per un futuro sostenibile”, organizzato, martedì 18 febbraio 2020 alla scuola Francesca Bursi di Spezzano, da UCIIM Modena-Sassuolo, ente di formazione riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese e le dirigenti scolastiche, Ilaria Leonardi e Simona Simola.

Il corso, volto all’approfondimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per l’educazione allo sviluppo sostenibile e a stili di vita maggiormente rispettosi dell’ambiente, ha visto coinvolti i giovani componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Fiorano Modenese, che si sono fatti portavoce presso i compagni di classe di quanto appreso, e circa un centinaio di docenti dei plessi scolastici dei due istituti comprensivi fioranesi.

Apprezzati gli interventi della dottoressa Laura Cavalli, ricercatrice in Fondazione Eni-Mattei e docente universitaria e della professoressa Alessandra Borghi, direttore della formazione e presidente UCIIM Modena-Sassuolo, che hanno anche dato spunti e indicazioni per attività e progetti operativi, in vista della partecipazione delle scuole fioranesi al Festival dello sviluppo sostenibile di Parma e al concorso indetto da ASviS e MIUR. Un primo passo di una collaborazione che continuerà nei prossimi mesi.