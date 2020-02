Guasto alla condotta dell’acquedotto di piazza VIII Agosto, aggiornamento

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un guasto alla rete dell’acquedotto all’incrocio tra via Venturini e Piazza VIII Agosto. Il pronto Intervento di Hera – spiega una nota – è arrivato immediatamente sul posto, appena ricevuta la segnalazione, per verificare la situazione, attivandosi per dare inizio alla riparazione. Per poterla effettuare è stata chiusa al traffico via Menotti. Il parcheggio sotterraneo della Piazza è comunque utilizzabile e accessibile da altra viabilità. La riparazione dovrebbe terminare entro la giornata.