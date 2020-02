Fermato nell’imolese per guida senza patente autista di un’azienda di trasporti e logistica

Nei giorni scorsi il personale della Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna, sede di Imola, ha effettuato numerosi controlli in località Ponticelli-Fabbrica lungo la strada provinciale 610 Selice Montanara.

L’intensificazione dei controlli in zona, che proseguirà con costanza, si è resa necessaria a seguito di diverse segnalazioni circa la presenza ricorrente nelle prime ore della mattina di furgoni che percorrevano questo tratto di strada a forte velocità, in spregio alle più elementari norme di sicurezza stradale.

Numerose le violazioni registrate, dalle modalità di sorpasso, all’elevata velocità, al mancato rispetto della distanza di sicurezza. La più grave riguarda un caso di guida senza patente rilevato in seguito al controllo effettuato su un autocarro furgonato notato dagli agenti per una manovra di sorpasso molto pericolosa in corrispondenza di un’intersezione. Il veicolo, posto sotto fermo amministrativo, risulta di proprietà di un’azienda locale di logistica e trasporti alla quale è stato contestato l’incauto affidamento. Al trasgressore sono state inoltre comminate sanzioni per un totale di 5.354 euro.

