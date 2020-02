Dopo la chiusura delle indagini su Alitalia Codacons Emilia Romagna chiama a raccolta gli azionisti della regione

“Dopo la decisione della Procura della Repubblica di Civitavecchia di chiudere le indagini sulla gestione di Alitalia Sai con 21 indagati eccellenti tra componenti del consiglio di amministrazione, consulenti e commissari, oltre alla stessa Alitalia come ente responsabile, il Codacons – afferma una nota del Coordinamento delle associazioni – chiama a raccolta gli azionisti Alitalia dell’ Emilia Romagna lanciando oggi in regione una azione risarcitoria collettiva”.

“Come noto tra il 2014 e il 2017 la gestione scriteriata della compagnia aerea avrebbe condotto la società al commissariamento, configurando i possibili reati di bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza. Una situazione che anche in Emilia Romagna ha trascinato nel baratro migliaia di piccoli azionisti che avevano investito i propri risparmi in titoli Alitalia e che hanno visto i propri soldi andare in fumo”.