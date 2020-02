Avis Modena: caccia al tesoro in auto sulle strade del Lambursco

“Chi trova Avis trova un tesoro…nella terra del lambrusco” è il titolo della caccia al tesoro automobilistica a coppie che porterà auto storiche (e non solo) domenica 1° marzo a sfidarsi in un gioco itinerante sulle strade della provincia, con partenza da Modena e arrivo a Sorbara. Organizzata da Avis provinciale di Modena nel calendario di eventi per la Giornata Mondiale del Donatore, in collaborazione con l’associazione ViviAmo Sorbara e col patrocinio del Comune di Bomporto, l’iniziativa si avvale del sostegno delle associazioni “Classic Club Vignola” e “Historic Motor Club Soliera”. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività di Avis e di ViviAmo Sobara.

Il percorso prenderà il via alle 16 (ritrovo alle 14.30) dalla sede Avis di Modena con la consegna del primo indizio, risolto il quale si potrà raggiungere la tappa successiva e ritirare un nuovo messaggio. Tappa dopo tappa, troverà il Tesoro chi avrà risolto tutti gli enigmi completando il percorso nel minor tempo. Al termine sarà possibile partecipare, su prenotazione, alla cena nell’Oratorio di Sorbara brindando coi migliori Lambruschi. Il costo di partecipazione alla caccia al tesoro è di 20 euro ad equipaggio, l’auto storica è gradita ma non indispensabile.

E’ già possibile prenotarsi inviando una mail a andrea.gav1962@libero.it.

Saranno comunque accettate le iscrizioni anche il giorno stesso della gara al momento del raduno. Per chi desidera partecipare alla cena (aperta anche a chi non partecipa alla gara) il costo è di 15 euro a persona, con prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio alla stessa mail, fino al raggiungimento dei 100 posti previsti.

Maggiori info su www.modena.avisemiliaromagna.it