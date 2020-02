Alle scuole Capuana rifacimento di parte della copertura

Saranno completati entro fine febbraio i lavori di rifacimento di una parte della copertura delle scuole Capuana. I lavori, iniziati concretamente mercoledì 12 febbraio e che procedono in maniera spedita, si sono resi necessari poiché il manto impermeabile della copertura piana esistente non garantiva la perfetta tenuta all’acqua. Lo stato di fatto presentava, un manto di copertura in guaina bituminosa fortemente degradato ed una rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane, interna agli ambienti della scuola, non in grado di garantire lo scarico delle acque meteoriche dalla copertura.

I lavori in corso riguardano prevalentemente opere esterne e opere a livello della copertura e la loro esecuzione, seguendo le previsioni progettuali contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, risulta essere compatibile con il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Nel dettaglio, entro la fine della prossima settimana, si completeranno: l’installazione di un sistema parapetto perimetrale in alluminio, così da garantire l’esecuzione delle future manutenzioni in sicurezza; la rimozione del manto di copertura esistenti e la rimozione delle lattonerie esistenti; l’esecuzione di un nuovo pacchetto di copertura, pacchetto in grado di garantire un elevato isolamento termico del solaio orizzontale costituente la struttura di copertura e la tenuta all’acqua della stessa; l’esecuzione delle opere di lattoneria per il rifacimento di scossaline e mantovane e per la realizzazione di pluviali di scarico.