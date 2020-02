Al via l’undicesima edizione del Corso di Perfezionamento in “Statistica Applicata ai Quesiti clinici”

Formare ricercatori in grado di applicare ed eseguire in maniera appropriata i metodi statistici più frequentemente utilizzati nella letteratura medico scientifica. E’ questo l’obiettivo del corso di perfezionamento in “Statistica Applicata ai Quesiti clinici” promosso dalla cattedra di Statistica medica di Unimore, organizzato in collaborazione con l’Unità di Supporto Statistico Metodologico alla Ricerca Clinica del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Giunto alla sua undicesima edizione il corso si rivolge a tutti coloro che, nelle rispettive professioni, hanno la necessità di conoscere e utilizzare la metodologia statistica applicata alla ricerca clinica e sono in possesso della laurea di primo livello o livello superiore. Il corso, il cui costo è di 1.850,00 euro per un impegno di 126 ore, si propone di fornire le competenze statistiche necessarie per diventare sempre più autonomi nell’analisi dei dati e nell’interpretazione dei risultati di studi clinici.

“La ricerca clinica è importante soprattutto per le sue dirette ricadute sull’assistenza sanitaria. La metodologia statistica è un aspetto importante della ricerca clinica. Diventa quindi fondamentale per i ricercatori che svolgono la loro attività in ambito clinico – spiega il Direttore del corso prof. Roberto D’Amico di Unimore – avere competenze statistico-metodologiche. Questo corso, giunto alla sua undicesima edizione, si è sempre caratterizzato per il suo approccio pragmatico, basato sull’applicazione delle più frequenti metodologie statistiche a dati provenienti da studi clinici reali”.

Le domande di ammissione al corso, che avrà durata annuale ed accoglierà un massimo di 25 partecipanti, vanno presentate entro le ore 13.30 di lunedì 24 febbraio 2020.

Tutte le informazioni riguardanti l’iscrizione ed il corso sono consultabili sul sito: http://www.unimore.it/didattica/perfezionamento.html oppure contattare il referente Ing. Roberto Vicini, email: roberto.vicini@unimore.it tel. 059 4223279 oppure Elena Camelia Invanciu, email: ec.ivanciu@gmail.com