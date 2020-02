Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 0/2 gradi sulle aree di pianura e 3/5 gradi sul settore costiero; massime stazionarie o in lieve flessione attorno a 11/13 gradi. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: inizialmente mosso ma moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)