La storia del Carnevale di Vergato raccontata in un libro: venerdì sera la presentazione

Riparte il programma “Incontri tra le pagine” a cura dell’associazione 440hz, in collaborazione con l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, che prevede numerosi appuntamenti presso diversi comuni dell’Unione: Vergato, Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Camugnano.

Si comincia nella biblioteca Paolo Guidotti di piazza 1° maggio a Vergato venerdì 21 febbraio alle 21 con la presentazione di “Vergato in Carnevale” di Giampaolo Borghi. Il libro, curato dal Gruppo Studi Nuèter dell’Alta Valle del Reno, costituisce la prima pubblicazione organica sul Carnevale di Vergato, il più importante dell’Appennino e in generale tra quelli con una maggiore tradizione nel bolognese, essendo giunto alla 138a edizione. La ricerca storica copre un arco temporale che va dai primi carnevali nella seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni d’oggi, con il supporto di immagini e documenti d’epoca e attuali. Saranno presenti, oltre all’autore, anche Umberto Bernardi, Sergio Bisonti, Luciano Donati e Renzo Zagnoni, che dialogheranno con Marco Tamarri dell’Unione Appennino. In rappresentanza del Comune di Vergato è prevista inoltre la presenza dell’assessore alla cultura Patrizia Gamberi.

Sempre presso la biblioteca fino al 25 febbraio sarà inoltre possibile apprezzare una mostra fotografica sul Carnevale a cura della Proloco