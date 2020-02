La notte dei racconti a Scandiano

Nella serata di venerdì 21 febbraio, come da tradizione, Reggio Narra entra nelle scuole reggiane per stimolare fantasia, immaginazione e creatività con “La notte dei racconti” in occasione del compleanno del creatore del Reggio Approach Loris Malaguzzi che quest’anno compirebbe 100 anni. Anche a Scandiano spazio a moltissime letture ed eventi nelle scuole d’infanzia e primarie del territorio.

“Siamo molto contenti di poter sostenere e ospitare nelle nostre scuole le letture di Reggio Narra – ha detto l’assessore alla scuola Elisa Davoli – e registriamo una crescente partecipazione, anche in termini organizzativi, da parte dei genitori e della rete scolastica. Una cosa che ci fa estremamente piacere perché accresce il valore della coesione sociale nella nostra proposta scolastica e educativa”.

Questo il programma

Nido d’Infanzia “A. Leoni”

Il Nido d’Infanzia “A. Leoni” si unisce alle sezioni Piccoli e Part-Time del Nido d’Infanzia “Girasole”, allo Spazio Bambini “Tiramolla 3” e al Centro Bambini e Famiglie proponendo un percorso narrativo animato tra musica, videoproiezioni e avventure in natura.

Le iniziative seguiranno un percorso unico, che verrà riproposto due volte in due orari diversi nel pomeriggio: il primo gruppo partirà alle 17.00, mentre il secondo gruppo partirà alle 18.00.

Spazio Bambini Tiramolla 1 e 2:

La Notte dei Racconti, tra cielo e terra.

Un pomeriggio in ascolto della magia delle storie..narrazioni e filastrocche adulti e bambini insieme. 21 febbraio 2020, alle ore 17, presso gli Spazi Bambini Tiramolla 1 e 2

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”

La Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” si unisce alla sezione Tempo Pieno del Nido d’Infanzia “Girasole” proponendo due appuntamenti orari aperti alla cittadinanza (il primo alle 17.30 e il secondo alle 18.20). Due contesti dedicati alla narrazione vedranno i genitori alternarsi alle letture.

Scuola dell’infanzia “San Giuseppe”

Verranno organizzati due gruppi di lettura per suddividere i bambini e i loro accompagnatori, dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 19.00.

All’interno di ogni fascia oraria i bambini saranno poi suddivisi in tre gruppi omogenei per età. Seguiremo le indicazioni proposte dall’iniziativa e inizieremo con la lettura di “Semaforo Blu” di Gianni Rodari tutti insieme.

Scuola dell’infanzia “Guidetti” di Fellegara

Dalle 17.30 alle 19.00, i bambini e i loro accompagnatori saranno suddivisi in due gruppi, per poi lasciare spazio alla narrazione, che verrà condotta da alcuni genitori (che proporranno due letture in lingua inglese) e dalle insegnanti.

Scuola dell’infanzia “Corradi” di Arceto

Verranno organizzati due gruppi di lettura per suddividere i bambini e i loro accompagnatori, il primo dalle 17.00 alle 18.00 e il secondo dalle 18.00 alle 19.00.

All’interno di ogni fascia oraria i bambini saranno poi suddivisi in tre ulteriori gruppi.

Alcune delle storie saranno narrate con la musica di sottofondo suonata dal vivo con la chitarra da parte di un genitore.

Istituto comprensivo Boiardo

I due appuntamenti organizzati dall’Istituto Comprensivo Boiardo

PRIMARIA LAURA BASSI: le classi prime e seconde si ritroveranno alle ore 20.15 presso la Scuola, mentre le classi terze si incontreranno presso le loro abitazioni sempre alle 20.15.