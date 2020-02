Giovedì 20 febbraio doppio appuntamento in biblioteca a Carpineti

Programma ricco, quello di giovedì 20 febbraio alla biblioteca Don Milani di Carpineti. Nel pomeriggio – alle ore 16,30 – arriva la seconda narrazione/laboratorio con letture ad alta voce del calendario 2020-2021 curato da Giovanna Piazza.

La sera invece, dalle ore 20,30 sarà la volta di Carpineti da Vivere, con un nuovo appuntamento dedicato al cibo e saperi antichi, per rafforzare legami e scoprire cose nuove o cose forse dimenticate.

Pomeriggio:

“La piccola tessitrice di nebbia” è il titolo dell’incontro/laboratorio che si svolgerà nel pomeriggio, questa volta dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni.

La nostra atelierista Giovanna Piazza aprirà l’appuntamento con alcune letture, tra le quali, appunto, “La piccola tessitrice di nebbia” il bellissimo libro per ragazzi di Agnés de Lestrade, illustrato da Valeria Docampo. A seguire viaggeremo tra le pagine di libri dove i topi diventano elefanti e i bambini passerotti. Ma poi una bambina crea abiti di luce e non serve più nascondersi. Nell’ultima parte dell’incontro, daremo sfogo alla creatività con la creazione di semplici costumi di carnevale realizzati con materiali insoliti… su cui applicheremo stelle, lune e soli di carta.

Tutti gli appuntamenti (il giovedì pomeriggio, ore 16.30) sono gratuiti, basta iscriversi in tempi utili, direttamente in biblioteca in Via G. di Vittorio, 8 a Carpineti (RE) o telefonando allo 0522.615036 o inviando una mail a biblioteca@comune.carpineti.re.it.

Sera:

Alle ore 20,30 arrivano “Le farine di grani antichi, il pane e i suoi segreti” un appuntamento organizzato da Carpineti da Vivere in collaborazione con Grani e Mani e Azienda Agricola Biologica Demetra.

Durante la serata, conosceremo il valore di queste farine dalle molteplici proprietà e scopriremo i segreti del loro utilizzo nel pane e nei dolci, per imparare a unire la mente con la capacità di gustare ogni cibo e alimento per il suo valore.

Interverranno Luciano Giansoldati dell’Azienda Agricola Biologica Demetra con le sue farine e Serena Gualtieri di Grani e Mani che ne spiegherà l’utilizzo per produrre pane e dolci.

Abbinamenti, specialità gastronomiche della nostra tradizione e saperi antichi, stimoleranno ancora una volta la mente, arricchendo la nostra e la vostra curiosità.

Le serate organizzate da Carpineti da Vivere sono gratuite, con iscrizione obbligatoria (a numero limitato). Per info: Francesca 335.6655624 – mail: info@carpinetidavivere.it.Vi aspettiamo in biblioteca!