Fuori Campo: conclusa la rassegna contro sullo sport giovanile a Modena, Spilamberto e San Cesario

Una sfida in cucina per cementare le squadre e per concludere un percorso finalizzato a migliorare l’approccio verso lo sport e la consapevolezza del valore della pratica sportiva. Si è chiusa tra una portata e l’altra la terza edizione di “Fuori Campo – Una risposta innovativa al fenomeno del Drop out”, la rassegna contro l’abbandono dello sport da parte dei ragazzi: lunedì sera, 17 febbraio, è calato il sipario sul progetto itinerante che ha coinvolto Altroritmo Tonika San Cesario (danza), Geesink Due Spilamberto (judo), Team Nuoto Modena (nuoto) e Volley San Cesario (pallavolo) in un’iniziativa durata mesi e dedicata ai giovani del nostro territorio.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione sportiva Young Volley, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Fuori Campo 11 e con la psicologa dello sport Valentina Marchesi; e col co-finanziamento dalla Fondazione di Modena.