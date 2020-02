‘Due voci un canto’. Daniele Semprini e Edoardo Tincani venerdì in concerto presso il Teatro S. Agostino

Il Centro Culturale Blaise Pascal, per il ciclo di eventi dal titolo “Cultura, Bellezza e Talento”, organizza per venerdì 21 febbraio alle ore 21,00 presso il Teatro S. Agostino, in via Reverberi 3, Reggio Emilia, il concerto ‘Due voci un canto’. Daniele Semprini e Edoardo Tincani interpreteranno le loro composizioni, di cui alcune inedite, accompagnati dall’Ensemble Musicale Compagni di viaggio. L’ingresso è libero.

Daniele Semprini, docente di Storia e Filosofia e cantautore noto ed apprezzato, è certamente uno dei maggiori interpreti di canzoni ispirate dalla fede cristiana che raccontano la vita e trasmettono un messaggio di speranza. Ha pubblicato diverse raccolte di canzoni su CD. Tra le sue più note composizioni “Preghiera a Maria”, cantata in Italia e all’estero. Tra i suoi CD più diffusi: “Il Signore è vicino” , “Vivere alla grande” e “Tracce dì una storia”, presentato in concerto a Correggio nel maggio del 2018.

Edoardo Tincani, direttore del settimanale “La Libertà”, compone testi di canzoni dagli anni 80. Prima per gioco, tra amici. Poi con determinazione sempre crescente fino all’incontro e al sodalizio con un amico musicista, sodalizio dal quale sono nate raccolte di canzoni che rappresentano un itinerario esperienziale presentato ad un pubblico sempre crescente. Di Edoardo Tincani il CD “Venga il tuo regno”, presentato in diversi concerti e di cui alcuni brani sono stati interpretati durante la presentazione dell’ omonimo libro a Reggio Emilia nel dicembre del 2016.