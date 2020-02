Consiglio e Giunta sassolesi plastic free

Si svolgerà lunedì 24 febbraio la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo che è diventato, come la Giunta comunale, totalmente plastic free. Su iniziativa del Presidente del Consiglio Luca Caselli e della Giunta, infatti, in sala consiliare è stato istallato un erogatore d’acqua dotato di bicchieri di carta, parallelamente tra i banchi del consiglio sono state collocate 9 “brocche” di vetro che, assieme ai bicchieri di carta già in distribuzione, vanno a sostituire le bottigliette di plastica.

Da qualche giorno, inoltre, anche in Sala Giunta è stato collocato un erogatore d’acqua, utilizzabile per le riunioni della Giunta comunale e per i diversi incontri che vi si svolgono. In questo modo il Comune di Sassuolo punta a limitare il più possibile l’utilizzo della plastica nelle attività quotidiane.