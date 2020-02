Al Teatro De André di Casalgrande cambio data per lo spettacolo “Della madre” di Mario Perrotta

Lo spettacolo “Della madre” di Mario Perrotta previsto per venerdì 21 febbraio, è stato spostato a mercoledì 26 febbraio per esigenze della Compagnia, indipendenti dalla volontà della direzione artistica del Teatro Fabrizio De André. Mario Perrotta e la sua compagnia si scusano con gli spettatori per eventuali disagi arrecati.

Mercoledì 26 Febbraio ore 21 – Spettacolo in abbonamento: chi avesse già acquistato il biglietto e non potesse recuperare l’evento il 26 può contattare la biglietteria in orari di segreteria: dal martedì al sabato dalle 9 alle 13. Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30

0522/1880040.