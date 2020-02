29enne fermato e denunciato dopo il furto in un negozio del centro storico di Reggio Emilia

È stato fermato dalla Polizia locale dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del centro storico il 29enne che, nella giornata di martedì 18 febbraio, aveva tentato la fuga dopo essersi impossessato di alcuni capi d’abbigliamento in un negozio di via Toschi.

Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno. Gli agenti del servizio per il controllo appiedato del centro storico stavano percorrevano via Toschi, quando le grida di un commesso hanno attirato la loro attenzione: l’uomo, indicando giovane in fuga, dichiarava di aver appena subito un furto in negozio.

Fermato dagli agenti poco dopo, nella vicina via Fontanelli, l’uomo – risultato dai successivi controlli privo di documenti e senza fissa dimora – ha cercato invano di disfarsi della refurtiva, lanciandola tra le auto in sosta: i capi d’abbigliamento, immediatamente recuperati dal commesso, sono stati portati, assieme all’autore del furto, al Comando di via Brigata Reggio e riconsegnati al legittimo proprietario.

Il 29enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato e per non aver ottemperato all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale.