Legge di Bilancio o di… sbilancio? Giovedì 20 febbraio incontro Lapam a Carpi

‘Legge di Bilancio o di… sbilancio?’, questo il titolo scelto per un incontro di approfondimento per parlare delle principali novità del 2020 per le imprese e per proporre soluzioni personalizzate che Lapam Confartigianato ha messo in campo grazie all’innovativo MyLapam. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 febbraio alle ore 18.30, presso Sala delle Vedute di Palazzo Pio, in piazza Martiri a Carpi.

Saranno presenti Massimo Fezza e Luca Fiorentini, esperti Lapam Confartigianato, per la prima parte, quella in cui sarà affrontata nel dettaglio la Legge di Bilancio 2020, mentre nella seconda parte verrà presentato a imprese e professionisti MyLapam, il pacchetto di servizi digitali offerti dall’associazione.