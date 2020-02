Lavori di manutenzione programmata alla rete idrica di Cadelbosco

Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Cadelbosco. Giovedì 20 Febbraio, a far tempo dalle ore 23 fino a circa le ore 6 del giorno successivo, verranno eseguiti lavori di manutenzione alla rete addutrice a servizio dell’abitato di Cadelbosco di sotto con sostituzione di componenti e opere di rifacimento complessive.

Per consentire l’effettuazione degli interventi verrà interrotta la normale distribuzione e l’erogazione verrà assicurata tramite l’interconnessione con altri acquedotti. Potranno verificarsi comunque cali di pressione per tutta la durata dell’intervento negli abitati di Cadelbosco di Sotto, San Rocco di Guastalla, Santa Vittoria di Gualtieri, Meletole e zone limitrofe.

Gli impianti devono essere tuttavia ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione.