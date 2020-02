Furto, lesioni gravi, guida senza patente. Sei persone denunciate a Carpi dalla Municipale

Sei persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Carpi, in differenti episodi, nella settimana dal 10 al 16 febbraio. Un giovane italiano, incensurato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato nel centro commerciale Borgogioioso. Le altre denunce sono scaturite da attività di polizia stradale.

Dopo aver causato un incidente, un conducente italiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi a controllo con etilometro e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente da uno a due anni.

In altra occasione, durante un posto di controllo, un automobilista ha esibito agli agenti una patente di guida straniera, rivelatasi falsa agli accertamenti con l’apposita strumentazione. Pesanti le conseguenze per il conducente: oltre al sequestro del falso documento, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per uso di atto falso, ha ricevuto una sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro per guida senza

patente, e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Altri tre conducenti, tutti italiani, sono stati denunciati per aver provocato lesioni gravi a seguito di altrettanti incidenti stradali (prognosi superiore a 40 giorni).

Nel complesso, l’attività di polizia stradale nel periodo in questione, oltre al presidio nelle zone regolamentate del Centro storico, ha contato 55 pattuglie che hanno anche effettuato 44 posti di controllo,per un totale di 268 veicoli controllati. In tutto, nel territorio carpigiano sono stati rilevati nove incidenti, dei quali quattro con feriti.

Sul fronte anti degrado, sono state nove le pattuglie in borghese, composte da ciascuna da due operatori, che hanno effettuato: un controllo contro i parcheggiatori abusivi in zona ospedale; quattro controlli per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti davanti alle scuole superiori cittadine; quattro servizi di prevenzione nelle aree verdi; due controlli per prevenire i furti di velocipedi; due servizi di monitoraggio e prevenzione nelle aree del mercato e due di controllo e prevenzione della questua in centro storico.

Fra il 10 e il 16 febbraio sono inoltre stati sanzionati due ragazzi per uso di sostanze stupefacenti.