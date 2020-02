Anche il consiglio comunale di Mirandola approva la delibera di partecipazione di Aimag alla gara per Unieco

Il consiglio comunale di Mirandola approva con voto unanime la delibera di partecipazione di Aimag Spa, alla procedura competitiva per l’acquisto della divisione ambiente di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa (Unieco Holding Ambiente).

È avvenuto ieri sera durante il Consiglio comunale straordinario, indetto sulla questione e dopo che, nel dicembre dello scorso a riguardo, erano stati chiamati ad esprimersi anche i cittadini. Il consiglio ha ritenuto opportuno dare mandato ad Aimag Spa per accedere alla data room al fine di poter partecipare alla proposta vincolante per l’acquisizione del ramo aziendale della divisione ambiente di Unieco. Ambito che potrebbe rappresentare un’opportunità di ulteriore crescita per l’azienda territoriale – e di conseguenza per il Comuni che ususfruiscono dei suoi servizi, compreso quello di Mirandola – come pure di estendere le competenze maturate negli anni verso il territorio limitrofo reggiano e le ulteriori aree territoriali gestite da UHA (Unieco Holding Ambiente).

Il sostegno da parte del Comune ad Aimag Spa all’operazione di acquisizione, muove dalla gestione professionale, efficiente e puntuale della multiutility che con le proprie attività nel servizio idrico, nella gestione dei rifiuti, nella distribuzione gas e nella produzione e gestione dell’energia serve le comunità locali e crea valore per il territorio.