Ad Unimore un Focus su diritto dello sport, alimentazione e benessere

Al via al Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore un ciclo di seminari di approfondimento, aperto alla cittadinanza, un vero e proprio “Focus su diritto dello sport, alimentazione e benessere”, nell’ambito dell’omonimo corso di “Diritto dello sport, alimentazione e benessere”.

Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con il corso di Filosofia del diritto (M-Z) e dedicato a “Sport e Diritto”, si terrà giovedì 20 febbraio dalle 12.00 alle 13.30 presso l’Aula F del Complesso universitario San Geminiano (via San Gemininiano,3) a Modena.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti della prof.ssa Isabella Morlini, Delegata Unimore per lo Sport e del prof. Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore. Dopo l’introduzione del prof. Thomas Casadei, docente Unimore di Filosofia del Diritto, è prevista la relazione della prof.ssa Silvia Salardi, docente di Filosofia del diritto all’Università di Milano-Bicocca e autrice del volume “Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano” (Giappichelli, 2019).

L’incontro sarà coordinato dalla prof.ssa Silvia Manservisi, titolare del corso di “Diritto dello sport, alimentazione e benessere”.

Gli incontri successivi del seminario tratteranno di “Integratori alimentari: diritto in capsule”, il 4 marzo; “Sportability: esperienze a confronto”, con la presenza di due atleti paralimpici, l’11 marzo; “Le fonti del diritto sportivo e profili di responsabilità oggettiva delle società di calcio”, il 12 marzo; “Gli sport a contatto con la natura: gli sport in montagna”, il 18 marzo; “Il lavoro sportivo”, il 2 aprile; “Avanzare passando la palla all’indietro – una spolverata di Rugby”, il 22 aprile e “L’agente di calciatori”, il 30 aprile 2020.

Il seminario – se frequentato per almeno l’80% delle ore di didattica seminariale e dietro breve relazione finale da consegnare alla coordinatrice prof.ssa Silvia Manservisi (entro il 20 maggio 2020) – darà diritto all’acquisizione di un CFU per gli studenti del CdS Magistrale in Giurisprudenza e di 3 CFU per gli studenti del CdS in Scienze giuridiche per l’impresa e la pubblica amministrazione.

Gli incontri sono comunque aperti a cittadine e cittadini, nonché a rappresentanti di associazioni e realtà sportive.

Silvia Salardi è professoressa associata di Filosofia del Diritto e Bioetica nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.

È coordinatrice accademica del progetto ‘Le tecnologie ‘morali’ e le sfide etico-giuridiche delle nuove soggettività’ co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Erasmus+Jean Monnet Module, nonché di un progetto europeo (KA107) di collaborazione con l’Universidade Federal do Espirito Santo in Brasile sulle tematiche di frontiera della bioetica tra cui, in particolare, le questioni etiche sollevate dall’intelligenza artificiale, dalla robotica, dal potenziamento umano.

È autrice di numerosi saggi su tematiche filosofico-giuridiche e bioetiche/biogiuridiche pubblicati su riviste internazionali e nazionali.