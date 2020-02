Tre nuovi speed check sulle strade di Albinea

Tre nuovi speed check sono operativi sulle strade di Albinea. Gli impianti di misurazione della velocità sono stati installati in tre punti nevralgici del territorio comunale; strade in cui purtroppo troppo spesso i veicoli non rispettano i limiti di velocità imposti dal codice della strada. L’amministrazione ha così deciso di intervenire per tutelare l’incolumità degli automobilisti, di tutti gli utenti della strada e dei residenti.

Le nuove colonnine arancioni si trovano nella parte Nord di via Chiesa, in via Vittorio Emanuele II (nei pressi dell’intersezione con via De Gasperi) e in via Roncosano.

All’interno degli speed check è posizionata una telecamera in grado di fotografare, “immortalandolo”, il veicolo che supera il limite di velocità, che viene captato da un sensore posizionato in un punto vicino alla colonnina e non visibile al guidatore.