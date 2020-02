Sosta libera a Sassuolo Due, nuovi ‘stalli’ in via Marini e via Cavallotti

Il Comune studia nuovi parcheggi in vista dei lavori in piazza Grande. Qualche ‘stallo’ ricavato lungo via Cavallotti, qualche altro su via Marini, ulteriori spazi nei pressi delle due stazioni ferroviarie, e l’eliminazione della sosta a pagamento dal parcheggio di Sassuolo Due.

In vista dei lavori in Piazza Martiri, l’Amministrazione elabora soluzioni che garantiscano comunque al centro, soprattutto nei giorni di mercato, qualche spazio di sosta in più a beneficio degli automobilisti. Il tutto, fa sapere l’Amministrazione, verrà ufficializzato a giorni con un’ordinanza ad hoc: i lavori sulla piazza dovrebbero infatti cominciare entro fine febbraio e proseguiranno a stralci. In piazza sarà comunque possibile parcheggiare nelle aree non interessate ai lavori.