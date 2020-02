In A13 chiuso per una notte lo svincolo di immissione sulla A4

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia/Trieste.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione autostradale di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia/Trieste.