Cade plafoniera alle scuole Fiori di Formigine: immediati controlli su tutta la scuola entro quest’oggi

Alle ore 11 di questa mattina, è avvenuto il distaccamento dal soffitto di una plafoniera in un’aula delle scuole medie Fiori di Formigine. Non sono stati arrecati danni ai presenti.

Sul posto, sono accorsi immediatamente i tecnici comunali, che hanno constatato che a far cedere la plafoniera (recentemente spostata da una sede all’altra del soffitto) siano stati i tasselli di fissaggio.

Entro oggi è stato predisposto da parte di una ditta locale di fiducia il controllo di tutti i corpi illuminanti della scuola e la sostituzione di ulteriori tasselli.

La ditta che aveva eseguito i lavori sulle plafoniere è stata subito convocata per accertare tutte le responsabilità.