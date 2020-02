Da martedì 18/2 chiusura di un tratto di via Braida

Dalle ore 7.30 di martedì 18 febbraio alle ore 18.30 di venerdì 21 febbraio è prevista la chiusura totale di via Braida, all’altezza del civico 48, per il rinnovo della rete idrica.

Chi viaggia su via Braida in direzione di Sassuolo deve imboccare via Tintoretto per la Circondariale San Francesco e tornare su via Braida attraverso via Tagliamento (a Sassuolo).

A chi proviene da Sassuolo, si consiglia di imboccare viale Po e quindi Circondariale San Francesco direttamente dalla rotatoria presso la chiesa di Braida

La presegnalazione di strada chiusa sarà su via Braida sia dalla parte est (da Fiorano verso Sassuolo) sia dalla parte ovest (da Sassuolo verso Fiorano) e sulle strade laterali che s’immettono in via Braida.