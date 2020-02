Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 16 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e stratificate di scarsa consistenza; dal pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento sui rilievi appenninici e su parte della pianura, a cominciare dal settore più occidentale. Al primo mattino nebbie in graduale dissolvimento sulle aree di pianura prossime al corso del Po e sul Ferrarese. Temperature: minime in lieve diminuzione comprese tra 2/3 gradi delle pianure e 5/6 gradi del settore costiero; massime comprese tra 11 e 14 gradi, valori sensibilmente sopra la media climatologica. Venti: deboli di direzione variabile in pianura, deboli-moderati sud occidentali sui rilievi. Mare: quasi calmo.

(Arpae)