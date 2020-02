Maria e Luciano 50 anni insieme

Luciano Testi, conosciuto a Fiorano Modenese per il suo impegno nel calcio e nell’Ac Fiorano, sabato 15 febbraio festeggia 50 anni di matrimonio con Maria Montorsi.

Lui è nato a Carpi nel 1946 e lei a Sassuolo nel 1949, dove si sono sposati in Rocca, nella chiesa di San Francesco. Dopo qualche anno sono venuti ad abitare a Fiorano, ovviamente impegnati in ceramica, entrambi alla Ceramica Cerdisa, lui come elettricista e pressista, lei alle presse. La loro famiglia è cresciuta con la figlia Andreina, sposata a Maurizio Bellei e con la nipotina Hedia.

Alla festa si uniscono idealmente i tanti amici e tutti i fioranesi, con l’augurio di altri 50 insieme e sereni.