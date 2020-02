Tariffa rifiuti, ritardi nel recapito della fattura a Rubiera

Da utenti Iren del Comune di Rubiera sono stati segnalati mancati o ritardati recapiti della fattura Tari (rifiuti) relativa alla seconda rata 2019, con scadenza 31 gennaio 2020. Scusandoci per i disagi – indipendenti dalla nostra volontà – confermiamo che non verranno addebitate sanzioni e/o interessi di mora a chi ha provveduto al pagamento in data successiva alla scadenza indicata in fattura.

A chi, invece, non ha ancora ricevuto la fattura, Iren invierà un duplicato del documento, che presumibilmente verrà recapitato nei primi giorni del mese di marzo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2020. Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.