La chiusura della stazione di Cesena nord è stata annullata nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio, mentre, come da programma, la stazione sarà chiusa, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 febbraio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Cesena o di Forlì.