Scontro tra auto a Pavullo: muore un ragazzo di 19 anni

Un giovane non ancora 20enne ha perso la vita, la scorsa notte, nello scontro tra due autovetture avvenuto verso le 4:30 sulla SS12 via Marchiani, a Pavullo. La vittima viaggiava alla guida di una Opel Corsa che, per cause in corso d’accertamento, è venuta a collisione con una Volkswagen Golf condotta da un 46enne. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Solo ferite lievi per l’altro conducente, ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Sul posto i carabinieri di Pavullo.