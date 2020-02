“Racconto alla rovescia”: al Teatro Troisi di Nonantola il 16 febbraio prosegue la stagione di “Teatro Ragazzi”

Domenica 16 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di Teatro Ragazzi con lo spettacolo “Racconto alla rovescia” con Claudio Milani.

Racconto alla rovescia

Perché fai un conto alla rovescia? Lo faccio per fare un tuffo nel mare, per partire in una gara di corsa, per spegnere le candeline sulla torta, per stappare lo spumante a fine anno, perché ho finito di aspettare. Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa. L’attesa è tutta la vita che c’è tra un conto alla rovescia e l’altro. Uno spettacolo magico e sorprendente.

Teatro per la scuola

Claudio Milani sarà in scena al Teatro Troisi di Nonantola anche lunedì 17 febbraio alle ore 9 e alle 10 45 con lo spettacolo “Bù” per le classi prima e seconda della scuola primaria.

Rassegna Teatro Ragazzi

La rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie si concluderà il 1 marzo 2020 con lo spettacolo “Il lupo e i 7 capretti”.

Informazioni: i biglietti sono disponibili telefonando allo 059-896535 (tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00 ed i sabati dalle 16.00 alle 19.00), inviando una mail a: teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure recandosi a teatro il giorno stesso dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio. E’ possibile anche acquistare i biglietti online sul sito www.vivaticket.it