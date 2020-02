Laboratori creativi al Bla di Fiorano

La ludoteca comunale Barone Rosso organizza una serie di laboratori creativi per bambini e ragazzi nei mesi da febbraio a maggio, presso il Bla di Fiorano Modenese. Il primo laboratorio, lunedì 17 febbraio, avrà come tema il Carnevale e impegnerà i ragazzi dai 9 ai 13 anni, guidati da Simonetta. Martedì 18 febbraio si replica con Silvia per i bambini dai 6 agli 8 anni.

A marzo l’appuntamento è lunedì 16 e martedì 17 marzo per preparare un simpatico regalo per la Festa del papà. I laboratori proseguono poi lunedì 6 e martedì 7 aprile, in occasione della Pasqua e si concludono a maggio (lunedì 4 e martedì 5) con ‘Auguri mamma!’, mantenendo sempre i lunedì dedicati ai ragazzi dai 9 ai 13 anni e i martedì per i bambini dai 6 agli 8 anni.

L’iscrizione ai laboratori è obbligatoria e per partecipare occorre essere iscritti alla Ludoteca. La tessera annuale per i residenti costa 5 euro, per i non residenti 10 euro. La prenotazione è possibile dal lunedì della settimana precedente il laboratorio ed è possibile iscriversi ad un solo laboratorio alla volta.

Per informazioni ed iscrizioni: 0536 833414; mail: ludoteca@fiorano.it