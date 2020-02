Il Comune di San Felice cerca volontari per il Piedibus

Il Comune di San Felice sul Panaro ha intenzione di avviare il Piedibus per gli alunni delle scuole elementari. Per attivare questo servizio c’è bisogno della preziosa e fondamentale collaborazione di adulti, genitori e nonni, disponibili, dal lunedì al venerdì, come accompagnatori volontari dei bambini.

Camminare tutti insieme a piedi verso la scuola, oltre ad avere una notevole valenza ambientale, con meno auto in giro per San Felice sul Panaro, aiuta a sviluppare spirito di solidarietà e senso di appartenenza alla comunità, promuovendo tra i ragazzi anche sani stili di vita, incentrati sul movimento.

L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di attivare il Piedibus per la sola andata a partire dal mese di marzo. Chi fosse interessato può rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali presso il municipio temporaneo di piazza Italia, 100 o inviare una e-mail a cult@comunesanfelice.net.

Il servizio sarà attivato solo se si raggiungeranno un numero adeguato di volontari e l’iscrizione di un numero sufficiente di bambini.