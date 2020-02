Al Nuovo Teatro San Prospero di Reggio “An dir mia che me a t’lo dèda… la còlana miracolosa”

Domenica 16 febbraio alle ore 16.00 torna al Teatro San Prospero la compagnia CTN di Scandiano con una divertente commedia dialettale diretta da Silvano Morini: “An dir mia che me a t’lo dèda… la còlana miracolosa”.

Siamo a Reggio alla fine del 1700. Aspasia e Rosina, due cortigiane molto amiche e non più nel fiore degli anni, decidono di trovarsi, uno per ciascuna, due ricchi e generosi amanti per racimolare i denari che le garantiranno una vecchiaia serena e dignitosa. Ma anche in un cuore non più giovane l’amore può giocare brutti e inattesi scherzi. Alla fine con qualche divertente complicazione, un po’ di fortuna e un bel “miracolo” le due riescono nella faticosa impresa. Nel segno della solidarietà e della più profonda amicizia.

Con: Carlotta Guidetti, Rina Mareggini, Loretta Iotti, Andrea Giaquinto ed Attilio Baroni.

Info e prenotazioni: 0522/439346 – 342/1791236 – biglietteria@teatrosanprospero.it