Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 14 febbraio

Residua nuvolosità sulla Romagna nelle primissime ore del giorno, seguita da un rapido rasserenamento. Sereno sul resto del territorio. Temperature: minime in sensibile aumento, specie sul settore centro-orientale, con valori tra 4 e 7 gradi sulla pianura emiliana e tra 8 e 10 gradi su quella romagnola. Massime in aumento, più marcato sul settore centro-occidentale: valori attorno a 14 gradi sul Ferrarese, prossimi a 15/16 gradi sul resto della pianura emiliana, fino a 17 gradi in Romagna. Entrambi i valori termici faranno registrare scarti fino a 7/8 gradi oltre la norma. Venti: nelle prime ore del mattino moderati o forti sud-occidentali sull’Appennino romagnolo fino alle zone collinari; rapida rotazione dei venti da nord-ovest nel corso della mattina con intensità in generale debole. Mare: al mattino poco mosso sotto costa, mosso al largo; dal pomeriggio poco mosso.