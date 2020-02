Lapam, a Sassuolo un incontro sui tanti problemi e sul futuro dell’autotrasporto

Sabato 15 febbraio alle ore 9 Lapam Confartigianato Trasporti propone un interessante appuntamento per la categoria: ‘Autotrasporto: le novità per vincere la sfida’, questo il titolo dell’evento, si terrà presso la sala Biasin di via Rocca 22 a Sassuolo.

L’autotrasporto vive un momento difficile: il taglio del rimborso delle accise, i problemi per chi ha una cisterna, i costi minimi che non vengono pubblicati, i divieti di circolazione per i veicoli più vecchi, i controlli sulla strada e in azienda sempre più pesanti, l’obsolescenza del parco veicolare, le norme sull’omicidio stradale, sono vere e proprie sfide che la categoria deve affrontare. Nel corso dell’appuntamento Lapam, oltre a questi temi, si parlerà anche di incentivi e di finanziamenti per il settore.

Dopo il saluto del sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, interverranno il Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo, Stefano Faso, il presidente Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani e tre esperti, Alessio Sitran di Continental, Michele Ottaviano di Wurth e Davide Corbelli di Evicarri Iveco.