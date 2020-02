Auto a fuoco la scorsa notte in Autostrada

Questa notte poco prima delle 4:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A1, corsia sud, tra i caselli di Modena nord e Modena sud per un’autovettura in fiamme.

Un’Alfa Romeo 156 è andata completamente distrutta nel rogo.

Sul posto anche la Polizia Stradale per la gestione del traffico e i rilievi di competenza.