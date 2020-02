Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Cesena nord, come di seguito indicato:

– in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, nelle due notti consecutive di giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, con orario 22:00-6:00;

-in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 febbraio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Cesena o di Forlì.