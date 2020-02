Sequestra ed aggredisce la ex incinta: arrestato a Bologna

Un 20enne originario del Pakistan è stato arrestato a Bologna per sequestro di persona e lesioni, per avere chiuso a chiave in casa e aggredito, anche con un coltello, la ex fidanzata, una sua connazionale al sesto mese di gravidanza. È successo ieri verso mezzogiorno in una palazzina in zona Murri.

I due si erano separati da poco per le frequenti liti dovute al comportamento aggressivo del ragazzo, che non voleva che lei tenesse il bambino. L’aggressione di ieri è avvenuta a casa di lui, dove i due si erano visti per discutere della gravidanza. La ragazza è stata costretta a rompere il vetro di una porta per uscire dalla stanza e raggiungere il balcone, da dove ha chiesto aiuto. Alcuni vicini hanno chiamato il 113 e gli agenti hanno rintracciato il 20enne, che si stava allontanando a piedi. Non era la prima volta che il giovane veniva arrestato per episodi analoghi