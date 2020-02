Senso unico alternato su ponte Veggia per tutta la giornata di venerdì 14 febbraio

Verranno svolti venerdì 14 febbraio, per tutta la giornata, i sondaggi di verifica della stabilità del ponte Veggia che, quindi, subirà una temporanea modifica al transito. Si tratta di verifiche programmate, il ponte non desta alcun segnale di preoccupazione, ma necessarie per garantire la scurezza di chiunque vi transita.

Per evitare il più possibile congestionamenti del traffico, i sondaggi inizieranno dopo le ore 8,30, terminato il flusso di veicoli da e per le scuole, e si fermeranno dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per garantire la fluidità del traffico in uscita dai plessi scolastici.

Per il resto della giornata il traffico sul ponte Veggia sarà a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.

“Ci scusiamo dei disagi che inevitabilmente verranno a crearsi per gli automobilisti – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ma come Amministrazione Comunale riteniamo prioritaria la sicurezza degli automobilisti che quotidianamente transitano sul ponte e queste verifiche sono indispensabili per garantirla”.