Sabato al Teatro De André di Casalgrande: “1940-2020 80 anni di Faber”

Sono ancora disponibili i biglietti per “1940-2020 80 anni di Faber” il grande concerto in programma sabato 15 febbraio alle ore 21 presso il teatro De André di Casalgrande. Intero 15€ – ridotto 12€. Per info e prenotazioni: 0522.1880040 – 334.2555352 – info@teatrodeandre.it

Il 18 Febbraio Fabrizio De André avrebbe compiuto 80 anni e da più di 20 non è più tra noi, con le sue poesie e le sue melodie inconfondibili.

Sabato 15 Febbraio, a pochi giorni dall’anniversario della nascita di Faber e dall’uscita del docu-film “Il Concerto Ritrovato”, con estratti video esclusivi del concerto genovese della tournée del 1979, i Damadorè, riconosciuta ufficialmente dalla Fondazione De André, ritornano sul palco del Teatro di Casalgrande proprio con il concerto di quel leggendario tour con la PFM, che segnò un punto di svolta nella produzione artistica del grande cantautore, nel futuro della più importante band di progressive rock italiana e internazionale e nella storia della musica live. I Damadorè ripropongono fedelmente la scaletta del famoso concerto poi racchiuso nei 2 noti LP “Fabrizio De André in concerto – Arrangiamenti PFM vol. 1 e 2”.