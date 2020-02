Sabato al Teatro Asioli di Correggio recital del pianista croato Ivan Krpan

Sabato 15 febbraio (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio avrà luogo il recital del pianista croato Ivan Krpan. In programma 12 Preludi op. 28 di Chopin, Tre intermezzi op. 117 e 16 variazioni op. 9 di Brahms e “Bénédictin de Dieu dans la solitude” di Liszt.

Ivan Krpan (Zagabria, 1997) ha trionfato nell’edizione 2017 del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano, facendosi conoscere in tutto il mondo. Negli ultimi due anni si è esibito in stagioni e contesti concertistici di alto profilo (in Italia La Fenice, Lingotto, Teatro Rossini – Pesaro), solo o con orchestra. Di recente ha entusiasmato il pubblico in una tournée in Giappone con l’Orchestra Haydn e in recital solistici in tutta Europa.

Il programma della serata è un omaggio di Krpan alla musica romantica meno ovvia: i Preludi di Chopin costituiscono un caso unico, dentro la sua straordinaria produzione pianistica, per concentrazione, immediatezza, soluzioni armoniche spericolate, allontanamento da regole formali e consuetudini, concedendo pochissimo alla fioritura, al pianismo esteriore.

Biglietti: Euro 12/10/8. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it