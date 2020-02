Sabato a Modena il concerto “Mandolitaly” del ‘Carlo Aonzo Trio’

Nuovo appuntamento di ‘Protagonista il Mandolino’ rassegna di eventi dedicata all’antico e meraviglioso strumento musicale, organizzata dall’Associazione “Ensemble Mandolinistico Estense” in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il Patrocinio del Comune di Modena. La direzione artistica è affidata al M°Roberto Palumbo, direttore dell’Ensemble Mandolinistico Estense.

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18:00, ad ingresso libero, presso l’Auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 30 a Modena, il cartellone di questa decima edizione della rassegna Protagonista il Mandolino propone il concerto Mandolitaly dello strepitoso ‘Carlo Aonzo Trio’ (Carlo Aonzo mandolino – Lorenzo Piccone chitarra – Luciano Puppo contrabbasso) che proporranno, a loro dire, “il mandolino come non l’avete mai sentito!”