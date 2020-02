Martedì 18 il Consiglio Comunale di Fiorano si riunisce a Casa Corsini

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese presso la Sala Civica Giorgio Ambrosoli di Casa Corsini a Spezzano. In apertura di seduta sarà consegnata una targa a Chiara Santochirico, che ha ottenuto il titolo di campionessa regionale Uisp-piccoli oscar di ginnastica ritmica. e un piazzamento in fascia gold ai nazionali.

Seguirà la trattazione dell’ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere Graziano Bastai del gruppo Lega Salvini Premier portante ad oggetto “Rotatoria da realizzare tra Via Del Canaletto e Via San Giovanni Evangelista”.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Graziano Bastai portante ad oggetto: “Determina n. 625 del 24/12/2019”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Roberto Orsi del gruppo Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Terreno contaminato nuovo Palasport”.

4. Interrogazione presentata dal consigliere Roberto Montorsi del gruppo Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Situazione attuale e programmazione per i lavori di rifacimento del centro di Fiorano Modenese”.

5. Interrogazione presentata dal consigliere Massimo Roggiani del gruppo Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Piantumazione piante quinquennio 2013 – 2018”.

6. Interrogazione presentata dal consigliere Massimo Roggiani portante ad oggetto: “Taglio piante in Via della Vittoria”.

7. Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2005 portante ad oggetto: “Conferimento di beni in concessione amministrativa e in proprietà a Fiorano Gestioni Patrimoniali s.r.l.” – Provvedimenti.

8. Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 9/6/2005 portante ad oggetto “Approvazione Statuto di Società a responsabilità limitata unipersonale – Fiorano Gestioni Patrimoniali srl.” – Modifica.

9. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

10. Espressione parere, ai sensi del D.P.R. N. 327/2001, in merito alla proposta di variante urbanistica per l’apposizione del vincolo espropriativo e l’individuazione dell’infrastruttura in funzione della variante al metanodotto Snam Spa denominato “DER”. Per Fiorano Modenese DN 250 – Variante DN 150 per rifacimento attraversamento ferrovia Modena – Sassuolo km 13+276 pressione 12 bar, totale m. 271 in comune di Fiorano Modenese (MO).

11. Convenzione fra l’Ente Parchi Emilia Centrale e il Comune di Fiorano Modenese per la gestione della riserva naturale “Salse di Nirano” per il triennio 2020/2022. Approvazione schema convenzione e allegato programma triennale di tutela e valorizzazione della riserva.

12. Proposta di accordo operativo per l’attuazione di piano urbanistico denominato “Piemme – Torre Oche” presentata dalla società industrie ceramiche Piemme S.P.A. – Approvazione.

13. Mozione presentata dal consigliere Margherita Bastai del gruppo Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Ricordo dei Martiri delle foibe attraverso l’intitolazione di una strada/piazza cittadina o parco”.

14. Ordine del giorno presentato dal consigliere Margherita Bastai portante ad oggetto: “Il Parlamento modifichi la legge per revocare l’onorificenza di cavaliere della Repubblica a Josip Broz Tito”.

15. Ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Orsi portante ad oggetto “Studio di fattibilità per implementazione di zone coclopedonali in Via Guglielmo Marconi parte nord, Via Enrico Fermi e Via Daniele Manin”.

16. Ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Montorsi portante ad oggetto: “Studio di fattibilità per il posticipo dei nuovi lavori del centro di Fiorano Modenese atte ad analizzare meglio le criticità”.