Doppio appuntamento nel fine settimana per Forum Eventi: con Gianrico Carofiglio e Tatiana Bucci

Fare i conti con la propria esistenza, e con il tempo che passa, serve ad ammettere che non esiste una sola risposta ai dilemmi umani. “La misura del tempo” (Einaudi) è il sesto romanzo che Gianrico Carofiglio, ex magistrato ed ex politico, dedica alla figura di Guido Guerrieri, avvocato ultracinquantenne entrato da tempo nel cuore dei lettori; l’autore pugliese lo presenta al BPER Forum Monzani di Modena sabato 15 febbraio alle 17.30. “E alle sette una cliente nuova”: la cliente nuova che ha preso appuntamento per la tarda serata del giorno dopo è Lorenza, vecchia fiamma di Guido, una volta bella e insopportabile, ora divenuta una donna “opaca”: il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt’altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.

Andra e Tatiana Bucci sono due sorelle italiane di origine ebraica, superstiti dell’Olocausto, testimoni attive e autrici di memorie sulla loro esperienza (ricordiamo il loro libro “Noi, bambine ad Auschwitz”, Mondadori 2019). In “Storia di Sergio” (Rizzoli) danno voce al loro cuginetto, anche lui deportato nei campi di concentramento senza mai farne ritorno, grazie alla penna di Alessandra Viola, al suo quarto romanzo per ragazzi. Domenica 16 febbraio alle 17.30 la Chiesa Collegio San Carlo di Modena ospita un evento speciale della rassegna Forum Eventi: la testimonianza di Tatiana Bucci e di Mario De Simone, fratello di Sergio, accompagnati dall’autrice del libro; si tratta di un omaggio al Giorno della Memoria e di un modo diretto e toccante per narrare la tragedia dei campi di concentramento. L’incontro è introdotto da Giuliano Albarani, presidente della Fondazione San Carlo di Modena.

Infoline: BPER Forum Monzani, tel. 059 2021093