Domenica 16 febbraio a Mirandola

Andare alla scoperta dei volatili che abitano le Valli di Mirandola, Finale Emilia e Concordia. Domenica 16 febbraio 2020, la S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “il Pettazzurro” – Loc. Confine di Mortizzuolo, Mirandola (MO), Via Montirone 3 – organizza “Censimento degli uccelli acquatici che abitano le valli”. Il ritrovo è previsto per le ore 08:00 presso la Stazione Ornitologica Modenese, con inizio alle ore 8.30. Verranno censite le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO). Nello specifico: Valli della Tomina, Valli le Partite, Valli di Fossa, Valli di San Martino in Spino, Valli di Massa Finalese. I partecipanti verranno suddivisi in squadre per procedere poi con i censimenti che termineranno intorno alle ore 12:00.

L’iniziativa è aperta sia ai più esperti che a quelli alle prime armi o semplici curiosi. Per tutti l’opportunità di imparare tanto sull’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento e si potranno scoprire queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo som@cisniar.it in modo da poter garantire l’ottimale organizzazione delle squadre per la maggior copertura del territorio possibile. Si raccomanda di portare abbigliamento e calzature adeguate alla stagione, mentre sono consigliati gli stivali di gomma. Si ricorda infine ai partecipanti che, percorrendo Via Montirone per raggiungere la S.O.M., di rispettare il limite di velocità di 30 km/h per il rispetto dei residenti.

SECONDO FESTIVAL DEL RUGBY. SEI LE SQUADRE IN CAMPO E PIÙ DI 200 BAMBINI COINVOLTI

Palla ovale protagonista, a Mirandola domenica 16 febbraio 2020. Dopo l’annullamento causa maltempo dell’appuntamento sportivo fissato il novembre scorso, il rugby si prepara a salire sugli scudi per un’intera giornata con la seconda edizione del Festival del Rugby. A partire dalle ore 10.00, presso gli impianti sportivi di Via Nuvolari – zona piscine – saranno ben sei le compagini, provenienti dalle provincie di Modena e Bologna che si affronteranno in diverse partite. L’iniziativa che si svolge nell’ambito del campionato regionale di mini rugby, coinvolgerà più di 200 bambini dai 6 agli 11 anni – categorie dall’under 6, all’Under 12 – che si confronteranno prima in amicizia e giocosità, per poi al termine, concedersi la convivialità del “terzo tempo”. All’iniziativa rugbistica parteciperanno: Leoni Rugby Cavezzo, Highlanders di Formigine, Reno Rugby Bologna, Rugby Blues di Sant’Agata, Invictus di San Pietro in Casale, Rugby Pro 4 Ville di Ganaceto di Modena. L’iniziativa si svolge col patrocinio del Comune di Mirandola

AL VIA L’11.ESIMA EDIZIONE DI “MIRANDOLA CLASSICA”. PRIMO APPUNTAMENTO CON IL PIANISTA GIORGIO TRIONE BARTOLI

Domenica 16 febbraio, ore 16:30 presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola (via 29 Maggio), primo appuntamento dell’11^ edizione di Mirandola Classica inverno – primavera dell’associazione culturale “Amici della Musica di Mirandola”. Il protagonista è Giorgio Trione Bartoli (foto), vincitore del “Premio Casella” al Premio Venezia presso il Gran Teatro “La Fenice”, che si esibirà in un recital pianistico con un ricco programma dalle musiche di Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin e Maurice Ravel.

La prevendita dei biglietti con posti numerati è già avviata presso la nuova sede dell’associazione in via Castelfidardo 13 a Mirandola, aperta al pubblico tutti i venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

I biglietti sono acquistabili anche il giorno del concerto, presso il luogo di avvenimento dello stesso, a partire da mezz’ora prima dell’inizio. Per informazioni: 327-8109081. e-mail: info@amicidellamusicamirandola.it