C’è tempo fino al 28 febbraio per fare domanda per il bando affitti

È disponibile sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la modulistica per partecipare al bando per ottenere contributi economici integrativi per le famiglie in difficoltà con i pagamenti delle locazioni.

Il fondo può contare su uno stanziamento di più di 280mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

Tra i requisiti richiesti, un valore ISEE (“ordinario”) del nucleo famigliare compreso tra 3.000 euro e 17.154 euro, e un canone mensile di affitto (comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali) non superiore a 700 euro.

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate presso lo Sportello del Servizio Sociale Territoriale del proprio Comune di residenza, fino alle ore 12 del 28 febbraio 2020. Per la compilazione dell’ISEE 2020 è necessario fissare in tempo utile un appuntamento con i CAF convenzionati.