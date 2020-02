Perquisizioni e sequestrati della Polizia Ferroviaria nei confronti di writer

Nell’ambito di serrate indagini iniziate la scorsa estate per contrastare il fenomeno del graffitismo nelle stazioni ferroviarie di Portomaggiore e Consadolo (FE), personale della Polizia Ferroviaria di Ferrara, con la collaborazione dei colleghi della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, ha dato esecuzione ad alcuni decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Ferrara nei confronti di N. E., trentatreenne originario della Lombardia ma residente in provincia di Ferrara, ritenuto responsabile di svariati danneggiamenti e deturpamenti commessi in danno di vetture ferroviarie ed infrastrutture di proprietà di Trenitalia.

Nel corso delle perquisizioni, eseguite sia nella provincia di Ferrara che in Lombardia, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno rinvenuto decine di bombolette di vernice spray di vari colori, sostanze acide utilizzate normalmente dai writer per la preparazione dell’acido fluoridrico impiegato nelle azioni di danneggiamento, materiali per il dosaggio ed il confezionamento degli acidi, un martelletto frangi-vetro in dotazione alle carrozze ferroviarie, una tronchese ed altri oggetti atti ad offendere utilizzati verosimilmente per forzare lucchetti e tagliare recinzioni al fine di accedere alle aree di sosta dei convogli. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, proseguono per dimostrare l’appartenenza di N. E. ad una famosa crew di writer attiva tra la Lombardia, l’Emilia Romagna ed il Veneto, in cui si sta ipotizzando il coinvolgimento di alcuni componenti anche nel danneggiamento del ponte di Calatrava a Venezia.